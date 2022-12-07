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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

СБУ проводит обыски на объектах УПЦ в Черкасской, Волынской и Херсонской областях

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в среду "контрразведывательные мероприятия" на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской, Волынской областях и подконтрольной украинским войскам территории Херсонской области, сообщают украинские СМИ.

Согласно сообщениям, речь идет о пяти монастырях, трех соборах, двух храмах, административных зданиях двух епархий, воскресной школе и епархиальной библиотеке.

В понедельник аналогичные проверки проводились на церковных объектах в Полтавской области, а до этого - в Киево-Печерской лавре, на объектах УПЦ в Ровенской, Житомирской и Черновицкой областях, в Закарпатье и по месту проживания митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана в Винницкой области.

В ходе этих мероприятий силовики, по сообщениям СМИ, проводятся осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и для поиска предметов, запрещенных к обращению.

Заявленная цель мероприятий - "недопущение использования религиозных общин как ячейки "русского мира".

СБУ Украина УПЦ
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