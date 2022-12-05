Военные и оппозиция Судана договорились о создании переходного гражданского правительства

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Суданские военные и основное продемократическое объединение в понедельник заключили соглашение о формировании в стране гражданского переходного правительства, передает Associated Press (AP).

По данным агентства, соглашение в Хартуме подписали два суданских генерала Абдель-Фаттах аль-Бурхан и Мухаммед Хамдан Дагало, и лидеры коалиции "Силы за свободу и перемены".

Согласно тексту соглашения, оно предусматривает, что военные Судана отойдут от политики, а подписавшие соглашение "революционные силы" в свою очередь примут решение о назначении нового премьер-министра, который будет возглавлять правительство в течение двухлетнего переходного периода.

В документе в то же время отмечается, что военные войдут в состав нового "совета безопасности и обороны" при новом премьер-министре.

Несколько основных суданских политических сил бойкотировали сделку, включая суданскую продемократическую группу "Комитеты сопротивления". Лидеры этой коалиции призвали выступить против соглашения. Сделку не поддержали также несколько бывших лидеров повстанцев.

С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.

В октябре прошлого года в стране произошел военный переворот. Суданские военные в ночь на 25 октября 2021 года задержали ряд министров переходного правительства, в том числе бывшего премьера Судана Абдаллу Хамдока. Затем генерал суданской армии аль-Бурхан в обращении к народу страны заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета. По его словам, вмешаться в ситуацию армию заставили трения между политическими силами в стране.

Месяц спустя стороны заключили сделку по возвращению Хамдока к власти.

В январе этого года Хамдок объявил об уходе в отставку.