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Премьер-министр Судана объявил, что уходит в отставку

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок подал в отставку в воскресенье.

"Я решил взять на себя ответственность и объявить о своей отставке с поста премьер-министра, а также дать шанс другому мужчине или женщине этой благородной страны (...) помочь ей пройти через то, что осталось от переходного периода, к гражданской демократической стране", - заявил Хамдок в телеобращении.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, отставка Хамдока произошла всего через несколько часов после того, как суданские силы безопасности убили двух демонстрантов в Хартуме. С октября в ходе демонстраций в Судане погибло более 50 человек.

Суданские военные в ночь на 25 октября задержали ряд министров переходного правительства, в том числе Хамдока. Затем генерал суданской армии аль-Бурхан в обращении к народу страны заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета. По его словам, вмешаться в ситуацию армию заставили трения между политическими силами в стране.

Месяц спустя была заключена сделка по возвращению Хамдока к власти.

Судан Премьер-министр Отставка

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