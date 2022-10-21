Лукашенко заявил, что в Белоруссии поводят не мобилизацию, а сверку данных военнобязанных

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал безосновательными слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации и объяснил, что ведется плановая работа по сверке данных военнообязанных. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Пусть приведут хоть один пример, когда мы пригласили человека в военкомат, дали ему, грубо говоря, ружье и отправили в часть", - заявил он на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия извлекает уроки из опыта мобилизации в России.

"Поставлена военным задача через военкоматы отработать, первое, систему оповещения. Не всегда повесткой по старинке можно пригласить человека. Значит, это или SMS-сообщение, или радио, или через руководителей и так далее. То есть отработать пути, как достучаться до человека, которого мы хотим мобилизовать. Дальше: нашли его, пригласили в военкомат, уточнили, посмотрели на него - годится/не годится. Все, иди, парень, отдыхай", - заявил Лукашенко.

По его словам, идет обычная сверка данных, это делается каждый год на регулярной основе. Порой отдельные части доукомплектовываются путем проведения проверочных сборов.

"Это мы проводим годами", - сказал глава государства.

Лукашенко уточнил у военного руководства, проводится ли сейчас где-то проверочный сбор. Ему доложили, что нет.

Лукашенко также отметил, что для Белоруссии очень важна территориальная оборона, и этому направлению он всегда уделял особое внимание. "Каждый должен уметь защищать свой дом. Мы тоже проверки эти проводили", - заявил он.

И еще один вид войск на базе сельских советов - народное ополчение.

"То есть каждый должен уметь воевать, стрелять... У меня и в семье такой подход, несмотря на то, что я президент. Мои дети все военные. И даже меньший. Они готовятся себя защитить и не только себя - страну надо защищать", - заявил президент Белоруссии.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что Белоруссия на сегодняшний день воевать не собирается и война стране не нужна.