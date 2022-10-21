Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Лукашенко заявил, что в Белоруссии поводят не мобилизацию, а сверку данных военнобязанных

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал безосновательными слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации и объяснил, что ведется плановая работа по сверке данных военнообязанных. Об этом сообщает его пресс-служба.

В РоссииПутин счел, что "бестолковщина" при частичной мобилизации подсветила копившиеся проблемыЧитать подробнее

"Пусть приведут хоть один пример, когда мы пригласили человека в военкомат, дали ему, грубо говоря, ружье и отправили в часть", - заявил он на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия извлекает уроки из опыта мобилизации в России.

"Поставлена военным задача через военкоматы отработать, первое, систему оповещения. Не всегда повесткой по старинке можно пригласить человека. Значит, это или SMS-сообщение, или радио, или через руководителей и так далее. То есть отработать пути, как достучаться до человека, которого мы хотим мобилизовать. Дальше: нашли его, пригласили в военкомат, уточнили, посмотрели на него - годится/не годится. Все, иди, парень, отдыхай", - заявил Лукашенко.

По его словам, идет обычная сверка данных, это делается каждый год на регулярной основе. Порой отдельные части доукомплектовываются путем проведения проверочных сборов.

"Это мы проводим годами", - сказал глава государства.

Лукашенко уточнил у военного руководства, проводится ли сейчас где-то проверочный сбор. Ему доложили, что нет.

Лукашенко также отметил, что для Белоруссии очень важна территориальная оборона, и этому направлению он всегда уделял особое внимание. "Каждый должен уметь защищать свой дом. Мы тоже проверки эти проводили", - заявил он.

И еще один вид войск на базе сельских советов - народное ополчение.

"То есть каждый должен уметь воевать, стрелять... У меня и в семье такой подход, несмотря на то, что я президент. Мои дети все военные. И даже меньший. Они готовятся себя защитить и не только себя - страну надо защищать", - заявил президент Белоруссии.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что Белоруссия на сегодняшний день воевать не собирается и война стране не нужна.

Александр Лукашенко Белоруссия Обуз-Лесновский полигон Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидер палаты общин Мордонт будет баллотироваться на пост британского премьера

Лидер палаты общин Мордонт будет баллотироваться на пост британского премьера

Министры обороны РФ и США обсудили по телефону ситуацию на Украине

Пандемия коронавируса

Pfizer намерен продавать вакцину от COVID-19 в США не дешевле чем за $110 за дозу

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

Песков не подтвердил историю о 20 бутылках водки, отправленных в подарок Берлускони

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях

Орбан заявил, что уверенному газоснабжению Венгрии ничего не угрожает

Орбан заявил, что уверенному газоснабжению Венгрии ничего не угрожает

Венгрия довела запасы газа в ПХГ до требуемых ЕС 80%

Что случилось этой ночью: пятница, 21 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });