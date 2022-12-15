Брестские десантники вернулись в пункт постоянной дислокации после проверки боеготовности

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности ВС Белоруссии совершили марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации, сообщило агентство "БелТА".

В расположение бригады десантники и военная техника вернулись около 18:00 в четверг.

"Подразделения бригады, которые были подвергнуты проверке Совета безопасности, успешно выполнили поставленные задачи и вернулись в пункт постоянной дислокации. Сейчас продолжаются плановые занятия по боевой подготовке и у подразделений начинается полевой выход", - сказал агентству офицер управления бригады Дмитрий Белецкий, которого цитирует агентство.

Внезапная проверка боеготовности войск под руководством Госсекретариата Совбеза Белоруссии началась 13 декабря по распоряжению президента Александра Лукашенко.

В Минобороны Белоруссии предупреждали, что "мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".