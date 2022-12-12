Финляндия закупит у Израиля и Швеции ракеты на 147 млн евро

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Оборонительные силы Финляндии закупят у Израиля и Швеции ракеты на общую сумму в 147 млн евро.

"Оборонительные силы закупят у Израиля 122-миллиметровые ракеты дальнего радиуса действия для использования в легких ракетных артиллерийских установках", - сообщило финское Минобороны.

Цена сделки составляет около 70 миллионов евро.

"Эта сделка является частью ускоренной закупки средств обороны, на которую было выделено дополнительное финансирование в дополнительном госбюджете", - сказал министр обороны Антти Кайкконен.

По его словам, ракеты значительно усилят и дополнят оперативную готовность систем вооружения.

Кроме того, Финляндия также из средств дополнительного бюджета закупят ракеты класса "воздух-воздух" Bolide, производимые шведской компанией Saab Dynamics.

Стоимость этой сделки составляет почти 77 миллионов евро.

Ракеты Bolide используются в зенитных ракетных системах ITO05 (ASRAD-R) и ITO05M (RBS70).