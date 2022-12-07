Президент Молдавии поблагодарила США за санкции против лиц, нанесших ущерб стране

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду выразила благодарность США за внесение в санкционный список физических и юридических лиц, нанесших ущерб стране.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба президента, об этом она заявила во вторник в ходе встречи в Вашингтоне с членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом.

"Президент Майя Санду, находящаяся с визитом в Вашингтоне, выразила признательность США за решение внести девять человек и 12 организаций в санкционный список за коррупционные деяния, нанесение ущерба государству и продвижение влияния России в Молдавии", - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, собеседники обсудили двусторонние отношения и "поддержку американскими партнерами программы реформ молдавских властей".

Глава государства также выразила признательность за принятие Конгрессом в апреле 2022 года резолюции, подтверждающей поддержку суверенитета, территориальной целостности и демократического курса Молдавии.

Говоря о санкционном списке, Санду отметила, что "такие действия помогают властям Молдавии искоренять коррупцию, укрепляя институты молдавского государства".

Она сказала, что Молдавия рассчитывает на поддержку США в проведении реформ, в том числе в процессе своего вступления в Евросоюз.

"Нам также нужна поддержка США для обеспечения энергетической независимости", - заявила Санду, которая завершает визит в США в среду, 7 декабря.

26 октября министерство финансов США объявило о введении санкций против беглых молдавских олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также связанных с ними юридических и физических лиц "за системную коррупцию и вмешательство в выборы, поддерживаемое Кремлем". Об этом сообщил посол США в Молдавии Кент Логсдон, который отметил, что "санкции включают запрет на въезд в США, в том числе как иммигрантам". Также санкции запрещают совершать транзакции на территории США и с американскими гражданами.

В список также включили сына бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки Игоря, певицу Жасмин, которая состоит в браке с Иланом Шором, и еще пять граждан России и 11 российских компаний и организаций.