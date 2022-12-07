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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Президент Молдавии подтвердила приверженность стратегическому партнерству с США

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду высказалась за укрепление стратегического партнерства с США на встрече в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Харрис. О встрече Санду написала в соцсетях.

"В Белом доме я имела честь поговорить с Камалой Харрис, вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Я говорила с ней о нашей ситуации и основных проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему укреплению молдавско-американского стратегического партнерства", - сообщила президент.

Санду и Харрис "обсудили совместные усилия по поддержанию мира и порядка в Молдавии и повестку дня страны в рамках процесса европейской интеграции".

"Я рассказала о стремлении оставаться частью свободного мира, строить сильную экономику и государство, которое ценит и защищает каждого своего гражданина. Мы выразили уверенность, что Молдавия сможет достичь поставленных целей при поддержке со стороны партнеров по развитию", - подчеркнула Санду.

Она поблагодарила США за поддержку в борьбе с коррупцией и помощь, направленную на повышение конкурентоспособности ряда секторов экономики.

Ранее 7 декабря стало известно, что США предоставят Молдавии $80 млн для преодоления энергетического кризиса.

Санду находится с визитом в США с 5 декабря. В ходе визита она имела встречи с администратором USAID Самантой Пауэр, председателем Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, конгрессменами и сенаторами, а также выступила на Международной антикоррупционной конференции в Вашингтоне.

Молдавия США Майя Санду Камала Харрис Саманта Пауэр Нэнси Пелоси Конгресс
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