Что случилось этой ночью: среда, 7 декабря

Большинство в Сенате США у демократов, приговор вице-президенту Аргентины, поражение Испании в 1/8 ЧМ-2022

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Демократ Уорнок победил во втором туре выборов в Сенат США в Джорджии. Его победа обеспечила Демократической партии большинство в Сенате: теперь они получают 51 место против 49 у республиканцев.

- Иранский патрульный катер пытался ослепить суда ВМС США в Ормузском проливе. По заявлению Центрального командования ВС США, катер Корпуса стражей исламской революции прошел менее чем в 150 метрах от американских кораблей и попытался ослепить капитанский мостик своим прожектором.

- Вице-президент Аргентины приговорена к шести годам тюрьмы по делу о мошенничестве. Федеральный суд также запретил Кристине Киршнер занимать в будущем государственные должности. Отбывать наказание она в ближайшее время не будет, поскольку должности вице-президента и главы сената обеспечивают ей иммунитет.

- Суд присяжных признал виновными в налоговом мошенничестве две компании Трампа. Самому экс-президенту и членам его семьи обвинения предъявлены не были, но его имя упоминалось во время судебного процесса. Один из прокуроров выразил уверенность, что Трамп "явно санкционировал" налоговое мошенничество.

- Испания проиграла Марокко по пенальти, а Португалия разгромила Швейцарию в 1/8 ЧМ по футболу в Катаре. Таким образом, Марокко и Португалия вышли четвертьфинал. К настоящему моменту стали известны все пары 1/4 финала.