Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Что случилось этой ночью: среда, 7 декабря

Большинство в Сенате США у демократов, приговор вице-президенту Аргентины, поражение Испании в 1/8 ЧМ-2022

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Демократ Уорнок победил во втором туре выборов в Сенат США в Джорджии. Его победа обеспечила Демократической партии большинство в Сенате: теперь они получают 51 место против 49 у республиканцев.

- Иранский патрульный катер пытался ослепить суда ВМС США в Ормузском проливе. По заявлению Центрального командования ВС США, катер Корпуса стражей исламской революции прошел менее чем в 150 метрах от американских кораблей и попытался ослепить капитанский мостик своим прожектором.

- Вице-президент Аргентины приговорена к шести годам тюрьмы по делу о мошенничестве. Федеральный суд также запретил Кристине Киршнер занимать в будущем государственные должности. Отбывать наказание она в ближайшее время не будет, поскольку должности вице-президента и главы сената обеспечивают ей иммунитет.

- Суд присяжных признал виновными в налоговом мошенничестве две компании Трампа. Самому экс-президенту и членам его семьи обвинения предъявлены не были, но его имя упоминалось во время судебного процесса. Один из прокуроров выразил уверенность, что Трамп "явно санкционировал" налоговое мошенничество.

- Испания проиграла Марокко по пенальти, а Португалия разгромила Швейцарию в 1/8 ЧМ по футболу в Катаре. Таким образом, Марокко и Португалия вышли четвертьфинал. К настоящему моменту стали известны все пары 1/4 финала.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Демократ Уорнок победил во втором туре выборов в Сенат США в Джорджии

Иранский патрульный катер пытался ослепить суда ВМС США в Ормузском проливе

Суд присяжных признал виновными в налоговом мошенничестве две компании Трампа

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Тбилисский суд рассмотрит вопрос о возможной отсрочке тюремного наказания для Саакашвили

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

ЕС профинансирует до 85% затрат на Rail Baltica, признав этот проект оборонным

Венгрия заблокировала выделение Украине Евросоюзом 18 млрд евро финпомощи в 2023 году

Венгрия заблокировала выделение Украине Евросоюзом 18 млрд евро финпомощи в 2023 году
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что потери Украины за ноябрь превысили 8300 военнослужащих

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });