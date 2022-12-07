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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы

Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы
Фото: Matías Baglietto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный суд приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер по делу о коррупции к шести годам тюрьмы и запретил в будущем занимать государственные должности, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Киршнер сейчас обладает иммунитетом, занимая посты вице-президента и главы сената, поэтому "в обозримом будущем ей не придется отбывать срок".

Газета The Washington Post пишет, что вице-президент отрицает свою вину и, как ожидается, будет подавать апелляцию.

Киршнер назвала суд "расстрельной командой", участвующей в политически мотивированном преследовании, целью которого является помешать ей баллотироваться на третий президентский срок в 2023 году.

Ранее в прокуратуре утверждали, что Киршнер направляла деньги предпринимателю Ласаро Баэсу, когда занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год. Ее обвинили в коррупции и запросили наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Аргентина Кристина Киршнер
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