Иранский патрульный катер пытался ослепить суда ВМС США в Ормузском проливе

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Иранский патрульный катер попытался ослепить своими прожекторами корабли ВМС США в Ормузском проливе, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Иранское судно прошло в пределах 150 ярдов (137 метров - ИФ) от американских кораблей - опасно близко, особенно ночью, и попыталось ослепить капитанский мостик своим прожектором", - говорится в заявлении.

Отмечается, что патрульный катер Корпуса стражей исламской революции действовал "небезопасным и непрофессиональным образом" и нарушил международные стандарты безопасного поведения на море.

По данным CENTCOM, американский экспедиционный корабль Lewis B. Puller и ракетный эсминец USS The Sullivans в ответ использовали звуковые предупреждения и нелетальные лазеры.

Инцидент произошел 5 декабря, уточнили американские военные.

"Это опасное действие в международных водах свидетельствует о дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке", - заявил представитель CENTCOM полковник Джо Буччино.