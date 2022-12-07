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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Демократ Уорнок победил во втором туре выборов в Сенат США в Джорджии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Рафаэль Уорнок побеждает во втором туре выборов в сенат в штате Джорджия, сообщает Associated Press.

Уорнок победил республиканца Хершела Уокера, которого поддерживал бывший президент Дональд Трамп.

Согласно телеканалу CNN, Уорнок набирает 50,8% голосов, у его соперника - 49,2%.

В прошлом месяце выборы завершилась вторым туром после того, как ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов.

Выборы в Джорджии играли ключевую роль, так как именно там определялось, какая партия получит большинство в Сенате.

С победой Уорнока во втором туре демократы получат большинство в Сенате. Теперь у них будет 51 место против 49 у республиканцев.

США Джорджия Рафаэль Уорнок
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