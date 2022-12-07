В ДНР 16 человек погибли в автомобильной аварии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Шестнадцать человек погибли в результате ДТП в Донецкой народной республике в районе Шахтерска, еще четверо пострадали, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В заявлении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой, сообщается, что авария произошла на трассе Т-0517. В результате столкновения погибли 16 человек, среди них были военные. Четыре человека получили травмы.

Как отмечается, власти проработают необходимые меры поддержки семей погибших и пострадавших.