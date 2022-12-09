В "Молдовагазе" заявили, что не нарушали договор с "Газпромом"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" не нарушало договор с "Газпромом", заявил председатель правления АО Вадим Чебан в четверг вечером на одном из молдавских телеканалов, отвечая на вопрос журналиста о заявлениях президента России Владимира Путина по этому поводу.

"Я хотел бы, не вдаваясь в подробности, отметить один аспект этого вопроса. Республика Молдова и участники рынка природного газа, такие как "Молдовагаз", "Энергоком" (государственная компания, которая занимается поставками газа и электроэнергии дистрибьютерам - ИФ) и другие руководствуются национальным законодательством и договором об учреждении энергосообщества", - пояснил Чебан.

По его словам, между системными операторами Румынии и Молдавии, а также Молдавии и Украины существуют соглашения о взаимоподключении.

"Есть определенные правила, по которым мы работаем, поэтому я считаю, что нарушения договора не было, по крайней мере, с нашей стороны. Тот объем газа, который был продан на оптовом рынке, является излишком. Это количество мы продали "Энергокому", который имел полное законное право хранить его там, где хотел", - сказал Чебан.

В среду, 7 декабря, Путин заявил, что "Молдавия хранит часть газа, закупаемого у России, на Украине". Путин попросил Минэнерго разобраться в этой ситуации.

Как сообщалось, с 1 октября суточный объем подачи газа Молдавии снижен на 30% - до 5,7 млн кубометров при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. "Газпром" подтвердил, что в декабре будет поставлять в Молдавию тот же объем газа - 5,07 млн кубометров в сутки. В холодный период времени это составляет 43,5% от необходимого.

По предварительным данным, в декабре Молдавии необходимо около 11 млн кубометров газа в сутки, из них две трети - для Приднестровского региона, который вырабатывает электроэнергию на Молдавской ГРЭС. В октябре ГРЭС осуществляла поставки 67% электроэнергии, необходимой для правого берега Днестра. При возникшем дефиците газа в ноябре государственная компания Energocom и Молдавская ГРЭС не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии.

В связи с тем, что Молдавская ГРЭС отказалась поставлять электроэнергию на правый берег Днестра, "Молдовагаз" в ноябре снизил на 40% поставки газа - с 3,9 млн до 2,3 млн кубометров в сутки. Это позволило Молдавии сэкономить часть газа, который заложен в хранилищах на Украине и в Румынии. Предположительно Молдавия в декабре будет использовать часть этого газа, а весь газ, поступающий от "Газпрома", будет уходить в Приднестровский регион. Такое решение принято в связи с тем, что в субботу Кишинев и Тирасполь подписали договор об условиях поставки электроэнергии на правый берег Днестра за счет увеличения поставляемого в Приднестровье газа.