"Молдовагаз" закупит альтернативный газ на треть дороже газпромовского

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" закупит около 100 млн кубометров газа у молдавского госпредприятия Energocom, этот объем будут поставлен в Молдавию в течение декабря 2022 года, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Он сослался на решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Цена этого газа, по информации Спыну, составляет $1108,61 за 1 тысячу кубометров.

По решению комиссии, точные объемы и общая стоимость газа станут известны до 10 января, а рассчитаться за полученный газ "Молдовагаз" должен уже 20 января 2023 года.

"Газпром" в декабре поставляет Молдавии 5,7 млн кубометров газа в сутки по цене $785 за 1 тысячу кубометров, говорил ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Однако этого объема не хватает для удовлетворения потребностей страны. В начале декабря власти Молдавии решили отдавать весь газ в Приднестровье для выработки электроэнергии стоимостью $73 за 1 МВт.ч, так как альтернативная электроэнергия из Румынии обходится в несколько раз дороже. Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС покрывает около 60% от необходимого импорта электроэнергии Молдавии.

Для потребления внутри Молдавии Energocom закупает газ по рыночным ценам и хранит его в Румынии и на Украине.

Спыну отметил, что решение о закупке газа не отразится на конечном тарифе для потребителей Молдавии, который составляет в настоящее время 29,27 лея за кубометр газа (около $1,51). Примерно половину этой суммы в зимнее время компенсирует правительство Молдавии.