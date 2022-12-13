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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Британия добавила в санкционные списки 12 высокопоставленных военных РФ

Британия добавила в санкционные списки 12 высокопоставленных военных РФ
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Британские власти приняли решение пополнить санкционные списки по России 12 представителями старшего командного и начальствующего состава Вооруженных сил РФ, говорится в заявлении МИД Британии.

В ведомстве утверждают, что санкции вводят в связи с "ударами по украинской гражданской инфраструктуре".

В частности, среди подпавших под ограничения - командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, начальник Ракетных войск и артиллерии сухопутных войск Михаил Матвеевский, начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин, командующие двух общевойсковых армий Восточного и Южного военных округов.

Помимо этого, наряду с российскими военными Лондон ввел санкционные ограничения в отношении трех физических лиц и одной компании Ирана за то, что, согласно заверениям британских властей, они якобы причастны к поставкам России беспилотников.

Санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание активов.

Великобритания Украина ВС РФ
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