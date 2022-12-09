Процесс по возможной отсрочке тюремного наказания Саакашвили перенесен на 14 декабря

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд в пятницу принял решение назначить на 14 декабря новый судебный процесс по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Решение было принято в связи с рекомендацией врачей клиники "Вивамед", согласно которой на данном этапе невозможно доставить Саакашвили в зал судебных заседаний. Суд постановил 14 декабря установить с Саакашвили дистанционную видеосвязь, по которой он сможет принять участие в заседании.

Собравшиеся у здания суда сторонники экс-президента заявили журналистам, что "власти, контролирующие суд, пытаются максимально растянуть рассмотрение дела, а это может привести к смерти Саакашвили".

Врачи из грузинского медицинского центра "Эмпатия" представили в суд заключение на 200 листах о состоянии здоровья Саакашвили, в котором отмечается, что для полноценного лечения бывшего президента необходимо освобождение его из тюремного заключения.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится по настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.