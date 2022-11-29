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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В правящей партии Грузии назвали спекулятивными заявления о критическом состоянии Саакашвили

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал спекулятивными заявления представителей радикальной оппозиции о крайне тяжелом состоянии здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили.

"Представители радикальной оппозиции без всякого медицинского диагноза заявляют о критическом состоянии здоровья Саакашвили, поэтому все эти заявления являются спекулятивными", - заявил Кобахидзе, выступая во вторник в парламенте.

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Он напомнил о "чудотворном" исцелении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. "Подруга Саакашвили Юлия Тимошенко вышла из тюрьмы на инвалидной коляске, но на следующий день выпрыгнула из нее. Это была симуляция. Возможно, в отношении Саакашвили мы имеем дело с такой же симуляцией", - сказал Кобахидзе.

Представители оппозиционных партий анонсировали проведение 3 декабря масштабного митинга у здания офиса правящей партии "Грузинская мечта" с требованием немедленного перевода Саакашвили на лечение заграницу.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Через несколько дней его задержали в Тбилиси, после чего поместили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку. 8 ноября того же года его без согласования с родственниками и адвокатами перевели в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани), а позже - в военный госпиталь в Гори. 12 мая 2021 года Саакашвили был переведен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где до сих пор проходит лечение.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили Ираклий Кобахидзе
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