Специальная пенитенциарная служба Грузии обвинила Саакашвили в симуляции

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Специальная пенитенциарная служба Грузии в среду обнародовала 10-минутное видео, на котором, по заявлению службы, видны симулятивные действия находящегося в заключении экс-президента страны Михаила Саакашвили.

В заявлении службы отмечается, что она распространила кадры с бывшим президентом, "исходя из высокого общественного интереса".

"В указанном видеоматериале четко видны симулятивные действия Михаила Саакашвили, целью которых является помешать осуществлению правосудия и ввести общественность и международных партнеров в заблуждение", - говорится в заявлении.

В службе считают, что на видеокадрах показано отношение государства к Саакашвили, а также отношение самого Саакашвили к медицинскому персоналу, в частности, оскорбления с его стороны и агрессивное поведение.

На некоторых кадрах, которые распространила служба, видно, что Саакашвили курит (предположительно электронные сигареты) в своей больничной палате, где он проходит лечение. Также на некоторых кадрах видно, как экс-президент во время беседы с медперсоналом, возможно, намеренно сползает с больничной койки и падает на пол, после чего его поднимают и возвращают на место.

На кадрах также запечатлены моменты, когда экс-президент не позволяет людям в белых халатах осуществить определенные процедуры (предположительно, установку капельницы) и отталкивает их от себя. На кадрах указана дата - 2022-10-04. В этот же день, судя по видеоматериалу, Саакашвили самостоятельно передвигается по палате, а позже вновь ложится на кровать и начинает отталкивать от себя и прогонять человека в белом халате.

На других отрывках видно, как экс-президент вырывает у женщины пакет и разбрасывает находившиеся в нем предметы по палате. На кадрах с датой - 2022-12-12 Саакашвили передвигается по палате с помощью ходунков. Видеоматериал без звука и на нем не слышно, о чем говорит экс-президент с медперсоналом.