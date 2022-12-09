Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Бриттни Грайнер в самолете перед отправлением в США Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Самолет с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер на борту, приземлился в Техасе, сообщает в пятницу CNN.

Самолет совершил посадку в аэропорту в городе Сан-Антонио (штат Техас) утром в пятницу по местному времени.

В четверг МИД РФ сообщил, что в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на Грайнер.

Химкинский городской суд Московской области 4 августа 2022 года приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Американка была признана виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанде в значительном размере.