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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе
Бриттни Грайнер в самолете перед отправлением в США
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Самолет с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер на борту, приземлился в Техасе, сообщает в пятницу CNN.

Самолет совершил посадку в аэропорту в городе Сан-Антонио (штат Техас) утром в пятницу по местному времени.

В четверг МИД РФ сообщил, что в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен отбывавшего наказание в США гражданина РФ Виктора Бута на Грайнер.

Химкинский городской суд Московской области 4 августа 2022 года приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. Американка была признана виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанде в значительном размере.

Бриттни Грайнер США Виктор Бут
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