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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Бут вернулся в Москву

Российское ТВ показало его выход во "Внуково"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Спецборт с Виктором Бутом на борту приземлился в Москве, сообщили "Интерфаксу" в службах по контролю за воздушным движением московского авиаузла.

"Самолет, на борту которого находится Виктор Бут, приземлился в аэропорту "Внуково-2", - сказал собеседник агентства.

Самолет вылетел из Абу-Даби вечером в четверг.

В аэропорту Абу-Даби состоялся обмен гражданина РФ Виктора Бута, находившегося в заключении в США, на американку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ.

Телеканал "Россия-24" (ВГТРК) показал кадры встречи Бута с семьей в столичном аэропорту "Внуково".

Бута встречали его супруга и мать. Россиянин сошёл с трапа самолёта и вручил им букеты цветов.

"Вроде добрался, это самое главное", - сказал Бут, отвечая на вопрос журналиста как проходил обмен.

"Посреди ночи подняли, сказали, собирайся, предварительной информации не было", - сказал он.

Бут не стал отвечать на вопрос чем он намерен заниматься в ближайшее время.

Виктор Бут Бритни Грайнер
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