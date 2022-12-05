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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Президент Болгарии поручил коалиции правоцентристов сформировать правительство

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев поручил коалиции ГЕРБ и Союза демократических сил (СДС) сформировать новое правительство, сообщает в понедельник Associated Press.

Кандидат на пост премьер-министра Николай Габровски принял мандат и заявил, что предложит кабинет, который будет "дальше от политических разговоров, от конфронтации и ближе к профессионализму", чтобы помочь стране бороться с текущими кризисами. У него есть семь дней на то, чтобы собрать правительство. Затем кабинет министров должен будет заручиться поддержкой парламента.

По итогам состоявшихся в октябре парламентских выборов альянс ГЕРБ и Союза демократических сил набрали 24,8%. Второе место заняла партия "Продолжаем перемены" во главе с Кириллом Петковым, возглавлявшим ушедшее в отставку правительство, она набрала 19,9%. На третьем месте "Движение за права и свободы" с 14,2% голосов.

Болгария
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