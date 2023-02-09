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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Президент Болгарии выразил надежду, что София больше не будет поставлять вооружение Киеву

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев выразил надежду, что правительство страны не допустит новых поставок вооружений Украине.

"Правительство выполнило поставленную парламентариями задачу по обеспечению Украины вооружением из резервов болгарской армии. Я надеюсь, что правительство проявит благоразумие, чтобы не допустить этого в будущем", - сказал он в четверг болгарским журналистам в Брюсселе.

В начале декабря парламент Болгарии проголосовал за предоставление Украине пакета военной помощи от Софии. Это решение поддержали 148 депутатов, "против" высказались 46. До этого Болгария отказывалась предоставлять Киеву оружие.

По данным Associated Press, список вооружения, которое Болгария была готова передать Украине, засекречен. Однако перед парламентским голосованием в болгарском правительстве заявляли, что речь может идти о стрелковом оружии и боеприпасах.

Ранее министр обороны Болгарии Димитар Стоянов отмечал, что София не будет поставлять Украине ни зенитно-ракетные комплексы С-300, ни истребители МиГ-29.

Болгария Украина Румен Радев
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