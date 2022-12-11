Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Спускаемая капсула лунного корабля Orion приводнилась в Тихом океане

Спускаемая капсула лунного корабля Orion приводнилась в Тихом океане
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Спускаемая капсула тестового беспилотного американского космического корабль Orion, завершив в воскресенье лунную миссию Artemis I ("Артемида-1), успешно приводнилась в Тихом океане, сообщило НАСА.

Приводнение спускаемой капсулы корабля было осуществлено в 12:39 по времени Восточного побережья США (в 20:39 по Москве) в Тихом океане вблизи острова Гвадалупе к западу от побережья мексиканского штата Верхняя Калифорния.

В районе посадки его ожидал десантный корабль ВМС США USS Portland, в доковую камеру которого он будет затянут на тросах приблизительно через два часа.

Корабль Orion вернулся на Землю после 25-суточной лунной миссии. В ходе нее он дважды - 21 ноября и 5 декабря совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны. На тот момент расстояние до поверхности Луны составляло порядка 85 тыс. км.

Запуск корабля был осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1 с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

НАСА NASA Artemis Артемида
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Возвращающийся корабль Orion приблизился к Земле на расстояние 60 тыс. км

Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля

Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля

Выведенный на орбиту японский аппарат Hakuto-R взял курс к Луне

Выведенный на орбиту японский аппарат Hakuto-R взял курс к Луне

Японский космический аппарат Hakuto-R запущен к Луне

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 декабря

Японский космический аппарат Hakuto-R стартует к Луне в воскресенье

Японский космический аппарат Hakuto-R стартует к Луне в воскресенье

Полиция сообщила о спецоперации в центре Дрездена из-за возможного захвата заложников

Полиция сообщила о спецоперации в центре Дрездена из-за возможного захвата заложников

Космонавты в феврале установят на МКС средство связи нового поколения

Космонавты в феврале установят на МКС средство связи нового поколения

Что случилось этой ночью: суббота, 10 декабря

Военная операция на Украине

Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия

Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });