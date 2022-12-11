Спускаемая капсула лунного корабля Orion приводнилась в Тихом океане

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Спускаемая капсула тестового беспилотного американского космического корабль Orion, завершив в воскресенье лунную миссию Artemis I ("Артемида-1), успешно приводнилась в Тихом океане, сообщило НАСА.

Приводнение спускаемой капсулы корабля было осуществлено в 12:39 по времени Восточного побережья США (в 20:39 по Москве) в Тихом океане вблизи острова Гвадалупе к западу от побережья мексиканского штата Верхняя Калифорния.

В районе посадки его ожидал десантный корабль ВМС США USS Portland, в доковую камеру которого он будет затянут на тросах приблизительно через два часа.

Корабль Orion вернулся на Землю после 25-суточной лунной миссии. В ходе нее он дважды - 21 ноября и 5 декабря совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны. На тот момент расстояние до поверхности Луны составляло порядка 85 тыс. км.

Запуск корабля был осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1 с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.