Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Президент Перу выступила с инициативой о проведении досрочных всеобщих выборов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Перу Дина Болуарте в телеобращении к соотечественникам заявила, что передаст в конгресс (парламент страны) предложение о проведении досрочных всеобщих выборов.

В миреПрезидента Перу задержали по обвинению в попытке совершения госпереворотаЧитать подробнее

"Во имя воли народа и со всей ответственностью за действия правительства я решила выступить с инициативой к конгрессу о проведении досрочных всеобщих выборов в апреле 2024 года. В ближайшие дни я передам законопроект о досрочных выборах на рассмотрение парламента", - приводит ее слова радиостанция Radio Programas del Perú.

Болуарте обосновала это решение необходимостью урегулировать кризис, который разразился в стране после отстранения от власти прежнего президента Перу Педро Кастильо. В ряде районов страны, в которых традиционно поддерживают Кастильо, после того, как парламентарии вынесли ему импичмент, начались беспорядки. Два человека погибли.

Перу Дина Болуарте
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 декабря

Минсельхоз США снизил оценку мирового сбора пшеницы из-за ситуации в Аргентине и Канаде

Минсельхоз США снизил оценку мирового сбора пшеницы из-за ситуации в Аргентине и Канаде

Опрос показал, что большинство граждан США выступают против переизбрания Байдена

Десантный корабль ВМС США взял на борт посадочную капсулу корабля Orion после его приводнения

Десантный корабль ВМС США взял на борт посадочную капсулу корабля Orion после его приводнения

Посол РФ в Великобритании заявил, что его задача состоит в поддержании контактов с коллегами

Спускаемая капсула лунного корабля Orion приводнилась в Тихом океане

Спускаемая капсула лунного корабля Orion приводнилась в Тихом океане

Возвращающийся корабль Orion приблизился к Земле на расстояние 60 тыс. км

Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля

Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля

Выведенный на орбиту японский аппарат Hakuto-R взял курс к Луне

Выведенный на орбиту японский аппарат Hakuto-R взял курс к Луне

Японский космический аппарат Hakuto-R запущен к Луне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });