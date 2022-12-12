Президент Перу выступила с инициативой о проведении досрочных всеобщих выборов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Перу Дина Болуарте в телеобращении к соотечественникам заявила, что передаст в конгресс (парламент страны) предложение о проведении досрочных всеобщих выборов.

"Во имя воли народа и со всей ответственностью за действия правительства я решила выступить с инициативой к конгрессу о проведении досрочных всеобщих выборов в апреле 2024 года. В ближайшие дни я передам законопроект о досрочных выборах на рассмотрение парламента", - приводит ее слова радиостанция Radio Programas del Perú.

Болуарте обосновала это решение необходимостью урегулировать кризис, который разразился в стране после отстранения от власти прежнего президента Перу Педро Кастильо. В ряде районов страны, в которых традиционно поддерживают Кастильо, после того, как парламентарии вынесли ему импичмент, начались беспорядки. Два человека погибли.