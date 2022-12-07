Депутаты отстранили президента Перу от власти после его объявления о роспуске парламента

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты конгресса (парламента) Перу в среду объявили импичмент президенту страны Педро Кастильо, который ранее заявил о роспуске парламента, сообщает перуанская радиостанция "Радиопрограмас дель Перу".

"За" отстранение главы государства от должности высказался 101 депутат из 130.

Радиостанция отмечает, что в соответствии с конституцией страны полномочия главы государства возложены на вице-президента Дину Болуарте.

Кризис власти разразился в Перу ранее в среду, когда Кастильо объявил о роспуске конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией.

"Конгресс безосновательно обвинил президента в совершении преступлений, подорвав таким образом основы правового государства, демократии и расстановки сил между законодательной и исполнительной ветвями власти. Мы приняли решение учредить чрезвычайный кабинет министров, временно распустить конгресс, провести реорганизацию правовой системы в стране и ввести на всей ее территории комендантский час", - сказал Кастильо в обращении к народу страны.

Кроме того, он призвал как можно скорее провести выборы для того, чтобы определить новый состав парламента и в девятимесячный срок выработать новую конституцию.

Вслед за этими решениями президента ряд знаковых политических фигур Перу заявил о незаконности этих мер, отметив, что страна оказалась на грани государственного переворота. Кроме того, в знак протеста против решений президента об отставках объявили глава МИД, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, а также постпред Перу при ООН.