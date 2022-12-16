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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

На юге Перу семь человек погибли в столкновениях протестующих с полицией

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В департаменте Аякучо на юге Перу в столкновениях протестующих с полицией погибли не менее семи человек, еще 52 получили травмы, сообщает радио Radioprogramas del Peru со ссылкой на данные администрации региона.

В связи со случившимся все медицинские учреждения департамента приведены в режим повышенной готовности. Больницы готовятся принимать новых раненых.

Правительство Аякучо возложило ответственность за происходящее на нового президента страны Дину Болуарте и министра обороны Альберто Отаролу и потребовало, чтобы полиция и армия немедленно прекратили применение огнестрельного оружия против демонстрантов.

В декабре в попытке предотвратить импичмент президент Перу Педро Кастильо собирался распустить парламент, но все равно был смещен с должности, задержан и арестован. 16 декабря ему продлили арест на полтора года. К присяге была приведена вице-президент Болуарте. Против смены президента начались масштабные акции протеста, более активно протестуют селяне - основной электорат Кастильо.

15 декабря в Перу на месяц ввели чрезвычайное положение.

На этом фоне Болуарте, которая сначала намеревалась руководить страной до истечения срока, на который был избран Кастильо, согласилась назначить на 2024 год внеочередные выборы.

Перу Аякучо Педро Кастильо Дина Болуарте
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