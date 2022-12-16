На юге Перу семь человек погибли в столкновениях протестующих с полицией

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В департаменте Аякучо на юге Перу в столкновениях протестующих с полицией погибли не менее семи человек, еще 52 получили травмы, сообщает радио Radioprogramas del Peru со ссылкой на данные администрации региона.

В связи со случившимся все медицинские учреждения департамента приведены в режим повышенной готовности. Больницы готовятся принимать новых раненых.

Правительство Аякучо возложило ответственность за происходящее на нового президента страны Дину Болуарте и министра обороны Альберто Отаролу и потребовало, чтобы полиция и армия немедленно прекратили применение огнестрельного оружия против демонстрантов.

В декабре в попытке предотвратить импичмент президент Перу Педро Кастильо собирался распустить парламент, но все равно был смещен с должности, задержан и арестован. 16 декабря ему продлили арест на полтора года. К присяге была приведена вице-президент Болуарте. Против смены президента начались масштабные акции протеста, более активно протестуют селяне - основной электорат Кастильо.

15 декабря в Перу на месяц ввели чрезвычайное положение.

На этом фоне Болуарте, которая сначала намеревалась руководить страной до истечения срока, на который был избран Кастильо, согласилась назначить на 2024 год внеочередные выборы.