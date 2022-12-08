Вице-президент Перу Болуарте приняла присягу лидера страны после задержания Кастильо

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Вице-президент Перу Дина Болуарте приведена к присяге в качестве президента страны, сообщает агентство Bloomberg.

"Конгресс принял решение, и мой долг - действовать. Я вступаю в должность, осознавая огромную ответственность. Кастильо предпринял попытку государственного переворота, которая не нашла отклика ни в госучреждениях, ни на улицах", - приводит ее слова агентство.

Болуарте призвала к политическому урегулированию для "спасения страны" и национальному единству, а также пообещала сформировать кабинет министров, который будет учитывать все политические интересы.

Президент Перу Педро Кастильо задержан в среду после того, как депутаты конгресса большинством голосов объявили ему импичмент. По данным перуанской прессы, генеральный прокурор Перу Даниель Сориа в среду объявил об открытии уголовного расследования в отношении Кастильо.

В соответствии с конституцией страны, полномочия главы государства возложены на вице-президента Дину Болуарте.

Кризис власти разразился в Перу ранее в среду, когда Кастильо объявил о роспуске конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией.

Вслед за этими решениями президента ряд знаковых политических фигур Перу заявил о незаконности этих мер, отметив, что страна оказалась на грани государственного переворота. Кроме того, в знак протеста против решений президента об отставках объявили глава МИД, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, а также постпред Перу при ООН.

Действия президента Перу также не поддержали армия и полиция страны.