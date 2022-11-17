Китай обещает продолжить оказание помощи временному правительству Афганистана

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пекин продолжит оказание помощи временному правительству Афганистана, заявил посол Китая в Афганистане Ван Юй на встрече с министром иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) мавлави Амир Ханом Муттаки.

"Ван Юй заявил, что правительство Китая продолжит поддерживать новое временное правительство Афганистана через механизм взаимопонимания заинтересованных организаций. Он отметил, что отношения между двумя странами важны", - сообщил заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью министерства иностранных дел талибов Хафиз Зия Ахмад.

По его словам, министр иностранных дел Муттаки на встрече выразил надежду, что отношения между двумя странами станут еще более глубокими и крепкими, выразил благодарность правительству и народу Китая за проявленную готовность возобновить незавершенные проекты в интересах афганцев.

"Муттаки также поблагодарил за недавний шаг Китая по снижению пошлин до нуля на 98% ввозимых в Китай афганских товаров", - сообщил Ахмад в твиттере.

На прошлой неделе китайские власти приняли решение не облагать пошлинами 98% налогооблагаемой продукции Афганистана. Как сообщил посол Китая в Афганистане Ван Юй, решение правительства КНР в отношении афганских товаров вступит в силу с 1 декабря.

"Это решение способствует реализации взаимовыгодной стратегии Китая и поможет Афганистану ускорить развитие", - заявил Ван Юй в Twitter.

Ранее, в июне 2018 года, Китай и Афганистан подписали соглашение об экспорте афганского кедрового ореха в Китай. По данным китайского МИД, ежегодно в Китай из Афганистана поставляется от 3 тыс. до 5 тыс. тонн кедровых орехов. Кроме кедровых орехов, на рынке КНР завоевывают популярность афганские инжир, изюм, ковры и украшения.