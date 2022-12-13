Сторонники Болсонару, проигравшего выборы президента Бразилии, учинили беспорядки

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Беспорядки с участием сторонников проигравшего выборы президента Бразилии Жаира Болсонару произошли в ночь на вторник в бразильской столице, сообщает медиахолдинг Globo.

По его данным, протестующие попытались вторгнуться в штаб-квартиру федеральной полиции, а также атаковать гостиницу, в которой в тот момент находился президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Сожжено несколько автомобилей.

Для разгона протестующих, которые забрасывали полицейских камнями, сотрудникам органов правопорядка пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.

Беспорядки начались после того, как Верховный суд Бразилии выписал ордер на арест одного из активистов, поддерживающего Болсонару.

С 30 октября, когда Болсонару во втором туре проиграл президентские выборы, его сторонники неоднократно устраивали акции протеста, в том числе и у казарм, призывая военных вмешаться в ситуацию.

Накануне избранный президент Бразилии Лула да Силва получил в Избирательной комиссии официальный сертификат, удостоверяющий его победу на выборах.