Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Сторонники Болсонару, проигравшего выборы президента Бразилии, учинили беспорядки

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Беспорядки с участием сторонников проигравшего выборы президента Бразилии Жаира Болсонару произошли в ночь на вторник в бразильской столице, сообщает медиахолдинг Globo.

По его данным, протестующие попытались вторгнуться в штаб-квартиру федеральной полиции, а также атаковать гостиницу, в которой в тот момент находился президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Сожжено несколько автомобилей.

Для разгона протестующих, которые забрасывали полицейских камнями, сотрудникам органов правопорядка пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.

Беспорядки начались после того, как Верховный суд Бразилии выписал ордер на арест одного из активистов, поддерживающего Болсонару.

С 30 октября, когда Болсонару во втором туре проиграл президентские выборы, его сторонники неоднократно устраивали акции протеста, в том числе и у казарм, призывая военных вмешаться в ситуацию.

Накануне избранный президент Бразилии Лула да Силва получил в Избирательной комиссии официальный сертификат, удостоверяющий его победу на выборах.

Бразилия Жаир Болсонару
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX задержан на Багамах

Глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX задержан на Багамах

Что случилось этой ночью: вторник, 13 декабря

Хакеры группы LockBit совершили кибератаку на департамент финансов Калифорнии

Вашингтон запланировал на неделе провести переговоры с Москвой по Уилану

Полиция Бельгии провела очередные рейды в офисах Европарламента в Брюсселе

Полиция Бельгии провела очередные рейды в офисах Европарламента в Брюсселе

В ЕС продолжают согласовывать девятый пакет санкций против России

В ЕС продолжают согласовывать девятый пакет санкций против России

Что произошло за день: понедельник, 12 декабря

Военная операция на Украине

Минздрав Херсонской области сообщил о ранении первого вице-губернатора Булюка

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });