Япония и Нидерланды поддержали ограничения США на поставки в КНР оборудования для чипов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Япония и Нидерланды дали согласие Соединенным Штатам применять как минимум некоторые аналогичные амеоикагским ограничения на экспорт в КНР наиболее современной аппаратуры для производства чипов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство считает, что это решение теоретически может стать сильным ударом по технологическим амбициям Пекина.

По словам источников, Япония в Нидерланды, возможно, в предстоящие недели объявят, что также будут придерживаться хотя бы части мер, обнародованных США в октябре. 7 октября Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением.

Один из источников отмечал, что правительству Японии пришлось преодолеть сопротивление со стороны японских компаний, не желавших терять китайский рынок.

Синистр торговли Японии Ясутоси Нисимура заявлял журналистам, что Токио ведет переговоры с США и другими странами по этому вопросу, но отказался предоставлять информацию о нынешнем статусе консультаций.

Bloomberg поясняет, что ограничения со стороны США, Японии и Нидерландов практически полностью лишат Китай возможность закупать оборудование для производства самых современных чипов.

Вашингтон ввел ограничения на соответствующие поставки американскими компаниями Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation и KLA Corporation. Японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая.

КНР подала иск в ВТО на США в связи с режимом экспортного контроля в отношении поставок микросхем и связанной с ними продукции в Китай.