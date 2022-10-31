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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Bloomberg сообщил, что США предлагают ЕС применить опыт санкций против РФ в борьбе с КНР

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - США в контактах со странами ЕС выдвинули предложение применить опыт, полученный из реализации режима экспортного контроля в отношении РФ, против КНР, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на ряд анонимных источников.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, США при контактах с европейскими союзниками озвучили идею извлечь уроки из режима экспортного контроля, используемого против России, для борьбы с Китаем", - передает агентство.

По словам источников, Белый дом "изучает возможность использовать некоторые элементы аналогичного обмена информацией и координации при реализации мер с целью усилить ограничения" США и ЕС против экспорта в Китай.

Такие дискуссии последовали в то время, как ЕС и США обсуждают повестку запланированной на 5 декабря третьей встречи Совета по торговле и технологиям (Trade and Technology Council), который служит форумом для координации торговой и технологической политики Брюсселя и Вашингтона.

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Однако, отмечают источники, в ЕС не склонны изучать применение того же подхода по отношению к КНР, как по отношению к России. Вместе с тем, по словам одного источника, ЕС может обратить внимание на товары, которые Пекин способен использовать для усиления военного потенциала.

В свою очередь, в Совете национальной безопасности США опровергли и планы распространить режим экспортного контроля, действующий против РФ, на КНР, и факт дискуссий на эту тему со странами Европы.

Bloomberg поясняет, что экспортные ограничения считают потенциально полезными для замедления развития Китая на фоне глобального соперничества за первенство в технологиях.

7 октября Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением. Ограничения коснулись экспорта других стран, который зависит от этих американских технологий и программ. Также гражданам США запретили консультировать китайскую сторону или оказывать ей другие услуги в этой сфере.

Впоследствии замминистра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевес заявил, что в Вашингтоне ожидают скорых договоренностей с союзниками об их присоединении к этим ограничениям. Однако власти Нидерландов, где базируется производящая оборудование для электронной промышленности компания ASML Holding, выражали тревогу по поводу эффекта от новых ограничительных мер США.

Между тем, в середине октября газета The Financial Times сообщала со ссылкой на документ внешнеполитической службы ЕС, подготовленный к заседанию Совета Евросоюза по иностранным делам, что, по ее мнению, Китай является конкурентом, которому нужно противостоять, и что политику в отношении КНР надо ужесточать. Ряд лидеров ЕС позднее также предостерегал от экономической зависимости от Китая.

США Китай ЕС
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