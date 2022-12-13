США высказались против возвращения сербских сил на север Косово

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Специальный представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар во вторник заявил, что в Вашингтоне выступают категорически против того, чтобы сербские силы возвращались на север Косово.

"Мы это категорически отвергаем. Мы это вообще не поддерживаем", - цитирует его слова сербский телеканал РТС. Эскобар отметил, что не ожидает, что такое произойдет.

"Хотел бы напомнить, что Косово располагает серьезными гарантиями со стороны Вашингтона в сфере безопасности, что проявляется в участии США в Силах для Косово (КФОР)", - добавил Эскобар.

Накануне стало известно о том, что в четверг власти Сербии намерены запросить у действующих под эгидой НАТО сил КФОР согласие на отправку сербских военных и полицейских на север Косово, где расположены сербские общины.

"В четверг состоится заседание правительства, затем КФОР получит такой запрос", - сказал президент Сербии Александр Вучич. При этом он отметил, что отдает себе отчет в том, что этот запрос наверняка будет отклонен.

Сербская сторона отмечает, что возможность вводить ограниченный контингент военных в Косово предусмотрена одной из резолюций СБ ООН. Так, Сербии разрешается направлять туда до тысячи военнослужащих и полицейских для защиты христианских мест культа, районов, большинство населения которых - сербы, а также - погранпереходов. При этом отправка такого контингента разрешена, только если ее одобрят в КФОР.

Белград собирается направить подобный запрос на фоне возросшей в последние дни напряженности между властями Косово и проживающим на косовской территории сербским меньшинством.

Ожидается, что в среду Вучич обсудит ситуацию, складывающуюся на севере Косово, на встрече с Эскобаром и спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком.

Ранее суд в Приштине приговорил Деяна Пантича к заключению под стражу на 30 дней. РТС отмечает, что это решение судьи никак не было обосновано.

Деян Пантич был задержан на прошлой неделе на КПП "Ярине" на административной границе Косово и Сербии. Его задержание стало причиной протестов в сербских общинах, расположенных на севере Косово. На протяжении нескольких дней эти районы продолжают оставаться блокированными и со стороны косовских сербов, и со стороны сотрудников полицейских служб Косово.