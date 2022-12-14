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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Ракета Ariane 5 вывела на орбиту два спутника и метеорологических аппарат

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Ariane 5 вывела на орбиту два американских спутника связи и европейский метеорологических аппарат, сообщила компания-оператор Arianespace.

Запуск был осуществлен во вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане в 21:30 по парижскому времени (в 23:30 мск).

На геостационарную орбиту выведены два спутника связи Galaxy 35 и Galaxy 36 компании Intelsat и метеорологический аппарат MTG-I1 Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT).

Космические аппараты связи Galaxy 35 и Galaxy 36, оснащенные передатчиками C-диапазона, предназначены для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории Северной Америки.

Спутник MTG-I1 поможет метеорологам осуществлять быстрое обнаружение и прогнозирование суровых погодных явлений в целях своевременного предупреждения граждан, властей и служб экстренного реагирования в регионе Европы и Африки.

Ariane 5 Arianespace
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