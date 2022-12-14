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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

В Белоруссии отрицают стремление наладить контакт с Западом с назначением нового главы МИД

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Сергей Головченко назвал инсинуациями слухи о поисках Минском контактов с Западом через назначение нового министра иностранных дел.

"Еще не успели высохнуть чернила на указе главы государства, как начались инсинуации, что Белоруссия ищет пути на Запад через назначение нового министра. Эти выводы делаются из биографии Сергея Федоровича (Алейника - ИФ). Да, он много работал на западном направлении, но так сложилась его судьба", - сказал Головченко в среду во время представления нового главы МИД. Его цитирует агентство БелТА.

"Мы не ищем пути на Запад, пусть они ищут пути к нам. Не мы рвали эти связи, не мы предпринимали враждебные действия, не мы вывозили посольства, не мы вводили санкции и запреты", - сказал премьер.

Он отметил, что в мировой политике происходят тектонические изменения. "В этой ситуации быть просто наблюдателем, конечно же, недопустимо, нужно стараться активно влиять на происходящее в интересах нашей страны. Поэтому в работе министерства на всех участках не должно быть проявлений косности, безынициативности, созерцательности. Темпы и методы работы, которые еще несколько лет назад можно было условно считать удовлетворительными, сегодня для министерства неприемлемы", - заявил Головченко.

"Важно действовать на опережение, анализировать весь спектр внешних угроз, вырабатывать нестандартные решения по их предотвращению", - добавил премьер.

Со своей стороны, Алейник обещал уделить особое внимание теме преодоления западных санкций. "Особое внимание - санкционным издержкам. Они не должны сказываться на работе наших предприятий и трудовых коллективов", - сказал Алейник.

Глава МИД также заявил, что предстоит продолжить переориентацию белорусского экспорта, с Запада и Украины на альтернативные рынки.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника министром иностранных дел страны. Предыдущий глава МИД Белоруссии Владимир Макей скончался в конце ноября. Ему было 64 года.

Белоруссия Сергей Алейник
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