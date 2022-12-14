В Белоруссии депутаты одобрили законопроект о лишении гражданства белорусов по рождению

Белорусов также обяжут уведомлять власти о наличии иностранного гражданства или ВНЖ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в двух чтениях законопроект, который вводит возможность лишать гражданства белорусов по рождению, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

Лишить таких людей гражданства будет можно, если вступит в силу приговор белорусского суда, подтверждающий участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам государства, если подсудимый находится за границей.

Ранее белорусского гражданства могли лишиться только те, кто приобрел его не по рождению.

Законопроект также закрепляет обязанность белорусских граждан письменно либо в электронной форме уведомлять компетентные органы о наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа иностранного государства, предоставляющего право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.