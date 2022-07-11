Власти Белоруссии смогут временно ограничивать выезд граждан за границу

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии внесло в палату представителей Национального собрания законопроект, который позволит властям временно ограничивать право граждан страны выезжать за границу, если этого требуют интересы национальной безопасности.

Законопроект регламентирует в том числе отдельные аспекты выезда белорусских граждан за границу, как на временное, так и на постоянное жительство, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

"Основные новеллы данного законопроекта - это введение дополнительных оснований для временного ограничения права граждан Республики Беларусь на выезд за границу в интересах национальной безопасности, приведение отдельных положений законопроекта в соответствие с действующими редакциями КоАП и ПИКоАП, а также определение категорий лиц, ограниченных в праве на выезд за границу", - сообщил он через пресс-службу министерства.

"Это четкие и точные корректировки законодательства, которые направлены прежде всего на совершенствование правоотношений, в том числе в области оформления соответствующих документов и выезда за границу", - подчеркнул Бегун.

В соответствии с законопроектом, предлагается запретить выезжать из страны лицам, в отношении которых "ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления, - в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа". Таким образом, запрет на выезд будет распространен на лиц, в отношении которых судом еще не принято решение по административным делам.

Комитету государственной безопасности Белоруссии дадут право ограничивать выезд граждан, если это будет противоречитт интересам национальной безопасности.

"Военнослужащие, сотрудники, работники и лица гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Республики Беларусь, государственные служащие выезжают из Республики Беларусь по согласованию с руководителем соответствующего государственного органа, организации, воинской части. В согласовании выезда из Республики Беларусь... может быть отказано в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду", - говорится в документе. При этом, указанные лица "передают биометрический(е) паспорт(а) гражданина Республики Беларусь на период прохождения военной службы (службы, работы) в кадровую службу соответствующего государственного органа, организации, воинской части".