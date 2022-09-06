Власти Белоруссии предложили лишать гражданства оппозиционеров, признанных экстремистами

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Уехавшим за границу белорусам, признанным экстремистами, грозит лишение белорусского гражданства и запрет на въезд в страну, это предусмотрено законопроектом об изменении закона о гражданстве, сообщил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

Меру предлаг ют применять при наличии вступившего в законную силу приговора суда подтверждающего участи такого лица в экстремистской деятельности или причинения им тяжкого вреда интересам республики.

Предлагается, что такое решение будет приниматься президентом по предложению комиссии по вопросам гражданства.

"В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет. МВД рассчитывает на профилактический эффект этой законодательной инициативы", - сказал Кубраков.