Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Власти Белоруссии предложили лишать гражданства оппозиционеров, признанных экстремистами

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Уехавшим за границу белорусам, признанным экстремистами, грозит лишение белорусского гражданства и запрет на въезд в страну, это предусмотрено законопроектом об изменении закона о гражданстве, сообщил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

Меру предлаг ют применять при наличии вступившего в законную силу приговора суда подтверждающего участи такого лица в экстремистской деятельности или причинения им тяжкого вреда интересам республики.

Предлагается, что такое решение будет приниматься президентом по предложению комиссии по вопросам гражданства.

"В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет. МВД рассчитывает на профилактический эффект этой законодательной инициативы", - сказал Кубраков.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Энергодар обесточен из-за повреждения ЛЭП около ЗАЭС после обстрела ВСУ

Лукашенко допустил амнистию раскаявшихся оппозиционеров

В Южной Корее тайфун привел к наводнениям и массовым отключениям электроэнергии

В Южной Корее тайфун привел к наводнениям и массовым отключениям электроэнергии

Что случилось этой ночью: вторник, 6 сентября

Чиновники британского кабинета начали подавать в отставку после избрания Трасс премьером

Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Генсек ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле

Генсек ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле

Двое туристов из России утонули в Абхазии

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ в Кабуле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });