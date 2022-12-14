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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Болгарские депутаты не поддержали кандидатуру Николая Габровского на пост премьера

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Народного собрания Болгарии в среду не поддержали кандидатуру Николая Габровского на должность главы нового правительства страны, сообщает Болгарское национальное радио.

"Против" него проголосовали 125 парламентариев, "за" высказались 113. Воздержавшихся не было.

Радио напоминает, что в соответствии с принятыми правилами в случае, если депутаты не одобрили кандидатуру на должность премьера, голосования по двум другим пунктам - по структуре и составу правительства - не проводится.

Президент Болгарии Румен Радев в начале декабря поручил победившей на внеочередных выборах в октябре коалиции ГЕРБ и Союза демократических сил сформировать новое правительство.

Кандидат на пост премьер-министра Николай Габровский принял мандат, заявив, что предложит кабинет, который будет "дальше от политических разговоров, от конфронтации и ближе к профессионализму", чтобы помочь стране бороться с существующими кризисами.

Болгария Николай Габровский
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