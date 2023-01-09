В Болгарии коалиция не смогла сформировать правительство и вернула мандат президенту

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Болгарская коалиция партий "Продолжаем перемены" не смогла сформировать правительство Болгарии и вернула мандат президенту Румену Радеву, сообщает в понедельник портал Novinite.

"Мы не выполнили это задание. К сожалению, список наших национальных целей с приоритетами и задачами для их достижения не получил достаточной политической поддержки, но я уверен в том, что усилия стоили того. Дискуссия о том, в каком направлении должна развиваться Болгария, будет разворачиваться в грядущие месяцы", - заявил номинированный коалицией на пост премьера Николай Денков.

Теперь Радеву предстоит решить, какой из политических сил передать уже третий мандат на формирование правящей коалиции, и если и эта попытка не принесет плодов, то он должен будет распустить парламент и объявить досрочные выборы, которые, вероятно, могут состояться в апреле, отмечает агентство EFE.

Коалиция "Продолжаем перемены" во главе с экс-министрами финансов и экономики Кириллом Петковым и Асеном Василевым была сформирована в апреле 2022 года, на выборах осенью 2022 года она вступила в коалицию с партией "Демократическая Болгария".

Президент Болгарии Румен Радев в начале декабря 2022 года поручил победившей на внеочередных выборах в октябре коалиции ГЕРБ и Союза демократических сил сформировать новое правительство. Мандат принял Николай Габровский. Однако депутаты Народного собрания Болгарии не поддержали кандидатуру Габровского на должность главы нового правительства страны, и в таких случаях голосования по двум другим пунктам - по структуре и составу правительства - не проводится.