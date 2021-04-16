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В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в банке

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженный грабитель, ворвавшийся в здание филиала "Банка Грузии" у станции метро "Авлабар" в Тбилиси, задержан.

"Грабитель задержан. Он был один и взял заложников. В ходе спецоперации все заложники освобождены и они не получили каких-либо повреждений", - сказал журналистам начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

Он сообщил, что по данному факту начато расследование и о деталях будет сообщено позже.

На показанных грузинскими телеканалами кадрах было видно, как из здания полицейские вывели мужчину и посадили его в полицейскую автомашину.

Ранее сообщалось, что грабитель освободил всех заложников за исключением одного, полиция вела с ним переговоры.

Тбилиси Грузия Банк Грузии

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