Вооруженный налет на банк в Тбилиси совершил житель Зугдиди

Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженный грабитель, захвативший заложников в филиале "Банка Грузии" у станции метро "Авлабар" в Тбилиси, оказался 28-летним жителем города Зугдиди Николозом Цурцумия, сообщают местные СМИ. У него с собой было пневматическое оружие, которое он купил в магазине неподалеку.

Утром в пятницу вооруженный мужчина напал на отделение банка и взял семь заложников, сообщали в МВД Грузии. Полицейские в результате переговоров добились освобождения всех заложников, а затем задержали подозреваемого. Никто не пострадал.

В октябре прошлого года в городе Зугдиди бывший военнослужащий грузинской армии Бадри Есебуа совершил налет на филиал "Банка Грузии". Захватив более 40 заложников, он смог получить от полиции требуемые $500 000 и скрыться. Есебуа до сих пор находится в розыске.