Власти Перу объявили в стране на месяц режим чрезвычайного положения

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней введен в Перу с четверга из-за беспорядков, которые продолжаются в стране после отстранения от власти президента Педро Кастильо на прошлой неделе.

"Принятые меры призваны поддержать порядок и гарантировать безопасность тысячам семей. В стратегических точках размещены подразделения полиции, которая в случае осложнения ситуации рассчитывает на поддержку армии", - сообщает радиостанция Radio Programas del Perú.

При этом, по словам министра обороны страны Альберто Отаролы, режим чрезвычайного положения не препятствует проведению различных мероприятий, собраний, праздников, концертов или ярмарок.

"Я знаю, что некоторые люди восприняли это как невозможность встречаться, как ограничение их прав, но на самом деле все не так. Ограничения возможны лишь в случае крайней необходимости. У полиции есть такие полномочия, но она использует их разве что при определенных условиях во благо населения, когда это будет сильно необходимо", - сказал в свою очередь глава правительства страны Педро Ангуло.

Он добавил, что "комендантский час планируется вводить также лишь по ситуации и там, где это необходимо".