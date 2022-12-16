Суд продлил экс-президенту Перу срок заключения на 18 месяцев

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пребывание экс-президента Перу Педро Кастильо в тюрьме продлено на 18 месяцев, сообщают местные СМИ.

Судебная коллегия Верховного суда постановила, что Кастильо, первоначально заключенный в тюрьму на семь дней, останется в заключении еще на 18 месяцев, так как прокуратура продолжает расследование уголовных обвинений против бывшего главы государства.

Основанием для заключения суд счел возможное бегство бывшего президента из страны.

Кастильо, в свою очередь, отверг все обвинения и заявил, что остается законным президентом страны.

Экс-лидер Перу был задержан в прошлую среду после того, как депутаты конгресса большинством голосов объявили ему импичмент. По данным перуанской прессы, генеральный прокурор страны Даниель Сориа 7 декабря объявил об открытии уголовного расследования в отношении Кастильо.

В соответствии с конституцией страны, полномочия главы государства возложены на вице-президента Дину Болуарте.