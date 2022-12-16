Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Суд продлил экс-президенту Перу срок заключения на 18 месяцев

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пребывание экс-президента Перу Педро Кастильо в тюрьме продлено на 18 месяцев, сообщают местные СМИ.

Судебная коллегия Верховного суда постановила, что Кастильо, первоначально заключенный в тюрьму на семь дней, останется в заключении еще на 18 месяцев, так как прокуратура продолжает расследование уголовных обвинений против бывшего главы государства.

Основанием для заключения суд счел возможное бегство бывшего президента из страны.

Кастильо, в свою очередь, отверг все обвинения и заявил, что остается законным президентом страны.

Экс-лидер Перу был задержан в прошлую среду после того, как депутаты конгресса большинством голосов объявили ему импичмент. По данным перуанской прессы, генеральный прокурор страны Даниель Сориа 7 декабря объявил об открытии уголовного расследования в отношении Кастильо.

В соответствии с конституцией страны, полномочия главы государства возложены на вице-президента Дину Болуарте.

Перу Педро Кастильо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенат США одобрил военный бюджет на 2023 год

КНДР заявила об испытании двигателя для "нового стратегического оружия"

КНДР заявила об испытании двигателя для "нового стратегического оружия"

Генассамблея ООН одобрила российский проект резолюции против героизации нацизма

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Фондовые рынки Европы упали на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

Фондовые рынки Европы упали на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии
Военная операция на Украине

Ужесточены правила въезда в Запорожскую область через "Васильевку"

Три института ЕС назвали законодательные приоритеты союза на ближайшие два года

Три института ЕС назвали законодательные приоритеты союза на ближайшие два года

Total и Aramco вложат $11 млрд в саудовский нефтехимический проект Amiral

Total и Aramco вложат $11 млрд в саудовский нефтехимический проект Amiral

Первый вице-премьер Белоусов и губернаторы попали под санкции США

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на сырье в 2023 году на 43%

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на сырье в 2023 году на 43%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });