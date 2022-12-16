Глава Евросовета заявил, что новые санкции ЕС не подрывают продовольственную безопасность

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал достижение согласия государств-членов ЕС по девятому пакету санкций в отношении России.

"И очень хорошо, что при этом найден путь, как проявить твердость (...), оказывать давление (...) и в то же время следить за тем, чтобы была гарантирована продовольственная безопасность, гарантировано выполнение обязательства Европейского союза не подвергать угрозе продовольственную безопасность", - сказал он на пресс-конференции после завершения заседания Евросовета вечером в четверг.

По словам Мишеля, ЕС сохраняет готовность "поддерживать Украину столько, сколько возможно".

Глава Евросовета при этом отметил, что саммит ЕС подтвердил процесс выделения макрофинансовой помощи Украине в 18 млрд евро, а также повышение бюджетного потолка Европейского фонда мира, из которого оказывается военная помощь Киеву.

Поздним вечером в четверг стало известно, что ЕС согласовал девятый пакет санкций против России. Процедура финального утверждения должна завершиться в пятницу.

По данным западных СМИ, новый пакет санкций затрагивает импорт беспилотников и деталей к ним, банковскую сферу, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России.