Рубль подешевел на "Мосбирже" к доллару и евро в ожидании новых санкций

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В четверг на "Мосбирже" руль подешевел к доллару и евро в ожидании решений о новых антироссийских санкциях.

К 19:00 доллар подорожал на 35,75 копейки, до 64,35 рубля. Евро подорожал на 68 копеек, до 69 рубля, на торгах евро превышал уровень в 69 рублей впервые с 30 мая. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 50,26 копейки - до 66,44 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 5 копеек - до 9,22 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро в ожидании развития событий на тему санкций. Как передал в четверг близкий к ЕС информационный портал EUObserver со ссылкой на европейского дипломата, постпреды ЕС могут не согласовать сегодня девятый пакет санкций против России и, возможно, продолжат переговоры в пятницу.

"Переговоры постпредов ЕС по санкциям, вероятно, затянутся до пятницы на "полях" саммита, предположил он", - информирует EUObserver. "Они постараются не слишком сильно беспокоить лидеров этой темой", - приводит портал слова собеседника.

15 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) уже в четвег может принять решение по девятому пакету санкций в отношении России, хотя пока что у ряда стран остаются вопросы.

В этот же день президент Владимир Путин назвал развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах прочной базой для укрепления международной кооперации России.

"Здесь мы уже добились хорошего прогресса: по последним данным, доля российского рубля в наших международных расчетах по сравнению с декабрем прошлого года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину", - сказал он.

По его словам, на повестке дня создание иных механизмов проведения платежей. "Имею в виду применение цифровых валют центральных банков и технологий распределенных реестров, которые снимают политические риски от использования валют недружественных стран", - подчеркнул президент.

Экспорт нефти из России в дружественные государства за девять месяцев 2022 года увеличился почти на 25%, сообщил также Путин.

Он назвал важным шагом для снижения влияния санкций развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры в южном и восточном направлениях. По его словам, Россия переориентирует поставки российских энергоресурсов на рынки дружественных стран и продолжит искать новых перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики - Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке.

Участники рынка переходят в режим ожидания заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 16 декабря. Аналитики единогласно прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%.

Банк России, оставив ставку в октябре неизменной, не представил в заявлении сигнал о будущих действиях в области денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор не стал давать дополнительных сигналов непосредственно и перед декабрьским заседанием.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в середине ноября заявил, что решение по ключевой ставке в декабре будет приниматься исходя из поступающей информации: традиционно будет учитываться динамика инфляции. "Безусловно, данные по инфляционным ожиданиям тоже будут значимым фактором при принятии решения в декабре", - отметил он.

14 декабря ЦБ опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения: в декабре они практически не изменились и составили 12,1% по сравнению с 12,2% в ноябре.

Инфляция в РФ с 6 по 12 декабря 2022 года, по данным Росстата, составила 0,19% после инфляции в 0,58%, 0,19%, 0,11% и 0,06% в предыдущие четыре недели. Основной причиной роста цен в первую неделю декабря стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Годовая инфляция в стране на 12 декабря ускорилась до 12,65% с примерно 12,5% на 5 декабря и 11,98% на конец ноября.

Участники глобального рынка сфокусированы на итогах заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ по итогам декабрьского заседания в четверг повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Аналитики также ожидали повышения ставок на 50 б.п.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2,5%, ставка по депозитам - до 2%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,75%. В сообщении ЕЦБ говорится, что регулятор продолжит повышать ставки на фоне высокой инфляции.

Европейскому ЦБ необходимо поднять ставки выше, чем прогнозируют рынки, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю, составляющему 2%, и стоит ожидать дальнейшего подъема ставок темпами по 50 б.п., заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания ЕЦБ.

По ее словам, изменение процентных ставок остается ключевым инструментом денежно-кредитной политики ЕЦБ, а "количественное ужесточение" станет дополнением к нему.

ФРС накануне повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) также на 50 б.п., до 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно и совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, а уровень ставки достиг максимума с 2007 года.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что американский центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень в 2%. В ноябре инфляция составила 7,1%. ФРС не намерена приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверена в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Между тем розничные продажи в США в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца, рекордными темпами с начала года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали уменьшения показателя на 0,2%, а прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%.

Розничные продажи без учета автомобилей в прошлом месяце сократились на 0,2% после роста на 1,2% в октябре, а показатель без учета автомобилей и топлива снизился на 0,2% по сравнению с ростом на 0,8% месяцем ранее.

Цены на нефть снова начали снижаться вслед за американскими фондовыми индексами на торгах в четверг.

К 19:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,7%, до $82,12 за баррель. Январские фьючесы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,97%, до $76,53 за баррель.

Главным негативным фактором для рисковых активов, включая акции и нефть, стало завершившееся накануне заседание ФРС, по итогам которого было заявлено, что американский ЦБ планирует и дальше повышать ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2%.

В четверг примеру ФРС последовали ЕЦБ и Банк Англии, также увеличившие свои ключевые ставки на 50 б.п.

Инвесторы опасаются, что жесткая монетарная политика может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.

Как рассказал "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в четверг рубль дешевел четвертый день подряд, что было обусловлено уменьшением предложения иностранной валюты на отечественном рынке. "Это спровоцировано как обвалом нефтяных котировок (нефть марки Urals торгуется на годовых минимумах), так и трудностями поставок отечественного сырья покупателям. Свою роль в этом сыграло введение" потолка" цен на отечественную нефть. Отметим, что правительство РФ готовит ответные меры о запрете продаж сырья странам, которые ввели "потолок" и присоединились к нему, что также будет "подкашивать" позиции национальной валюты. На максимумах с начала августа торгуется юань. Поддержку китайской валюте оказывают ее уверенные позиции на глобальных рынках. Евро также на максимумах с конца мая на фоне заседания ЕЦБ. В ходе пятничных торгов кардинальной смены картины в котировках не ожидаем", - говорит Жильников.

"Рубль по отношению к доллару завершил торги на уровне 64,5. Более сильное ослабление рубля сегодня, вероятно, сдержали экспортеры, продававшие валюту по выгодному курсу в преддверии налогового периода. Пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27-е число. Снижение рубля было связано с геополитическими рисками - ожиданием 9-го пакета санкций со стороны ЕС", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ повысил официальный курс доллара на 16 декабря на 94,25 копейки, до 64,3015 рубля, и увеличил курс евро на 99,92 копейки, до 68,447 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 96,01 копейки по отношению к среде и составил 64,3446 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 75,2 копейки и составил 64,322 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 625,638 млн, из которых $696,94 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 928,698 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 1,0665 рубля, до 68,4096 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 87,55 копейки, подорожав до 68,5318 рубля. Объем торгов евро составил 921,208 млн евро, из которых 369,685 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 551,523 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая понизилась на 1 базисный пункт - до 7,81% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.