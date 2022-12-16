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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

ЕС хочет ослабить санкции против шести бизнесменов РФ, связанных со сферой удобрений

ЕС хочет ослабить санкции против шести бизнесменов РФ, связанных со сферой удобрений
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз собирается смягчить санкционные ограничения для шести российских предпринимателей, связанных с производством удобрений, сообщает в пятницу портал EU Observer со ссылкой на дипломатические источники.

"С шести российских предпринимателей в области удобрений и химической отрасли частично снимут санкции ЕС", - информирует портал.

По словам источников, этот список включает предпринимателей Андрея Мельниченко и его супругу Александру, а также Андрея Гурьева, Вячеслава Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича. EU Observer отмечает, что в настоящий момент в отношении вышеперечисленных лиц действуют такие ограничительные меры, как замораживание активов и запрет на выдачу виз.

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Однако благодаря послаблениям в санкционном режиме "ряд стран союза смогут размораживать средства этих физлиц в случае, если они строго необходимы для финансирования поставок продовольствия и удобрений, в особенности в Африку", уточняет портал.

Решение приняли в четверг спустя 11 часов переговоров постпредов ЕС "на полях" саммита Евросовета в Брюсселе.

Портал подчеркивает, что странам ЕС сначала нужно проконсультироваться с Еврокомиссией по вопросу о смягчении мер.

EU Observer поясняет, что решение ослабить меры в отношении данных предпринимателей станет "первым значительным смягчением режима санкций ЕС" с февраля.

Накануне Евросоюз согласовал на уровне постпредов очередной, девятый по счету, пакет санкций против России. По данным председательства Чехии в Евросоюзе, его утвердят в пятницу.

Ранее СМИ сообщали, что пакет санкций затрагивает импорт беспилотников и деталей к ним, банковскую сферу, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России.

ЕС
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