ЕС включит в санкционные списки 168 оборонных предприятий РФ

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Под новые санкции Евросоюза попадут 168 российских компаний, связанных с оборонной промышленностью, сообщил в пятницу исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Главные ограничения введут в отношении 168 структур, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом", - написал Домбровскис в твиттере.

Он добавил, что, таким образом, число юридических лиц в санкционных списках по России достигнет 410.

По словам Домбровскиса, в рамках девятого пакета антироссийских санкций ЕС также запретит инвестиции в услуги российского бизнеса, в том числе в рекламу, исследование рынка и опросы общественного мнения.

Он также напомнил, что пакет санкций предусматривает ограничения на экспорт в Россию беспилотников и деталей к ним, электронику, ИТ-оборудование, химических веществ, банковскую сферу, а также запрет на инвестиции в энергетическую и горнодобывающую промышленность России.

Накануне Евросоюз согласовал на уровне постпредов очередной, девятый по счету, пакет санкций против России. По данным председательства Чехии в Евросоюзе, как ожидается, его утвердят позже в пятницу.