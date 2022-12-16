ЕС приостановит разрешение на вещание у НТВ, "России 1", РЕН ТВ и "Первого канала"

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза в рамках девятого пакета санкций против РФ приняли решение приостановить действие лицензий на вещание у НТВ, "России 1", РЕН ТВ и "Первого канала", говорится в заявлении Совета ЕС.

"ЕС и его страны-члены инициировали процесс приостановки действия лицензий на вещание еще четырех телеканалов - НТВ, "России 1", РЕН ТВ и "Первого канала", - отмечается в документе.

Согласно утверждениям властей ЕС, "эти каналы постоянно находятся под прямым или непрямым контролем российского руководства, и используются для непрерывной и скоординированной дезинформации", а также пропаганды.

Совет ЕС в пятницу утвердил девятый пакет санкций против РФ, который предусматривает, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников.