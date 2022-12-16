Евросоюз запретит транзакции со Всероссийским банком развития регионов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В рамках девятого пакета санкций Евросоюз заблокирует активы двух российских банков и введет полный запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов.

"ЕС заморозит активы еще двух российских банков и внесет Всероссийский банк развития регионов в список структур, которые находятся в государственной собственности или контролируются государством и в отношении которых применят полный запрет на транзакции", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В нем не названы два из трех банков. Ранее EUObserver сообщал, что это Московский кредитный банк (МКБ) и Дальневосточный банк.

ВБРР по итогам 2021 года занимал 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".